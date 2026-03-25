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SITAUCIÓN COMPLICADA

Ángel Di María está lesionado y Rosario Central le prende velas para el debut en la Copa Libertadores

Tras realizarse estudios en las últimas horas, Ángel Di María presentó una lesión muscular que lo pone en duda para el estreno de Rosario Central en la Copa Libertadores.

EBalmaceda

Rosario Central vive horas de muchísima preocupación debido al estado físico de Ángel Di María, su máximo referente dentro del plantel.

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Es que, en las últimas horas, Fideo se realizó estudios médicos y presentó una lesión muscular en el aductor izquierdo que lo pone en jaque de cara a los próximos partidos del Canalla.

Todo comenzó el 1 de marzo, cuando con un gol suyo, el equipo dirigido por Jorge Almirón le ganó el clásico a Newell's. Debido a la molestia, el campeón del mundo se perdió el duelo ante Argentinos Juniors y reapareció frente a Banfield.

Lo cierto es que su vuelta en el juego contra el Taladro fue algo apresurada y, por culpa del dolor, tuvo que volver a parar en la caída contra Independiente Rivadavia, donde fue suplente los 90 minutos.

Si bien no hubo un parte médico oficial, en el club hay incertidumbre respecto a si el delantero de 39 años podrá llegar al debut en la Copa Libertadores, pautado para el próximo jueves 9 de abril ante Independiente del Valle.

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Por lo pronto, todo indica que Di María estará ausente en el partido en el que Rosario Central recibirá a Atlético Tucumán por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Incógnita total.

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