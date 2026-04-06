Influencers se vuelven virales por su parecido con los padres de Gustavo Cerati

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez el protagonista indirecto es el legado de Gustavo Cerati. Los influencers argentinos Juli Savioli y Alex Pelao (conocido como Pelao Khe) se volvieron virales tras compartir un video en el que destacan su sorprendente parecido físico con los padres del líder de Soda Stereo.

El clip rápidamente captó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en señalar la similitud entre Juli y Lilian Clark, así como entre Alex y Juan José Cerati. La comparación no solo generó asombro, sino también una ola de comentarios cargados de humor y teorías.

Juli Savioli y Alex Pelao se volvieron virales por su sorprendente parecido con Lilian Clark y Juan José Cerati

"¿Somos parecidos? ¿Vamos a tener un hijo como Cerati y es como un viaje en el tiempo de nosotros en el pasado?", bromeó Juli en el video, sumándose al tono distendido que dominó la conversación en redes.

Más allá del fenómeno viral, la publicación volvió a poner en el centro la figura de Lilian Clark, quien en 2025 cumplió 95 años y es recordada por los fans como un símbolo de amor incondicional, especialmente por su acompañamiento durante los años en que el músico permaneció en coma.

Por su parte, Juan José Cerati, nacido en 1930 en Entre Ríos y fallecido en 1992, también forma parte de la historia familiar que rodea a uno de los artistas más influyentes del rock en español.

El video reavivó el legado de Gustavo Cerati y generó todo tipo de teorías

Así, entre coincidencias físicas, nostalgia y humor, el video logró conectar a distintas generaciones alrededor del legado de Gustavo Cerati, demostrando una vez más el impacto cultural que sigue vigente a través del tiempo.