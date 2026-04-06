Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Influencers se vuelven virales por su parecido con los padres de Gustavo Cerati

Juli Savioli y Alex Pelao generaron impacto en redes al descubrir su similitud con Lilian Clark y Juan José Cerati, desatando teorías y bromas sobre viajes en el tiempo

Cecilia Andrea Bello

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez el protagonista indirecto es el legado de Gustavo Cerati. Los influencers argentinos Juli Savioli y Alex Pelao (conocido como Pelao Khe) se volvieron virales tras compartir un video en el que destacan su sorprendente parecido físico con los padres del líder de Soda Stereo.

El clip rápidamente captó la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en señalar la similitud entre Juli y Lilian Clark, así como entre Alex y Juan José Cerati. La comparación no solo generó asombro, sino también una ola de comentarios cargados de humor y teorías.

&nbsp;Juli Savioli y Alex Pelao se volvieron virales por su sorprendente parecido con Lilian Clark y Juan José Cerati
 Juli Savioli y Alex Pelao se volvieron virales por su sorprendente parecido con Lilian Clark y Juan José Cerati

"¿Somos parecidos? ¿Vamos a tener un hijo como Cerati y es como un viaje en el tiempo de nosotros en el pasado?", bromeó Juli en el video, sumándose al tono distendido que dominó la conversación en redes.

Más allá del fenómeno viral, la publicación volvió a poner en el centro la figura de Lilian Clark, quien en 2025 cumplió 95 años y es recordada por los fans como un símbolo de amor incondicional, especialmente por su acompañamiento durante los años en que el músico permaneció en coma.

Por su parte, Juan José Cerati, nacido en 1930 en Entre Ríos y fallecido en 1992, también forma parte de la historia familiar que rodea a uno de los artistas más influyentes del rock en español.

&nbsp;El video reavivó el legado de Gustavo Cerati y generó todo tipo de teorías&nbsp;
 El video reavivó el legado de Gustavo Cerati y generó todo tipo de teorías 

Así, entre coincidencias físicas, nostalgia y humor, el video logró conectar a distintas generaciones alrededor del legado de Gustavo Cerati, demostrando una vez más el impacto cultural que sigue vigente a través del tiempo.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

Últimas noticias de Gustavo Cerati