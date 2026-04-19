Manchester City le ganó a Arsenal y dejó al rojo vivo la Premier League

Manchester City venció 2 a 1 al Arsenal en el Etihad Stadium y reavivó la pelea por el título de la Premier League de Inglaterra. El equipo de Pep Guardiola quedó a tres puntos del líder y, con un partido pendiente, puede alcanzarlo en la cima.

El conjunto ciudadano dio un golpe clave en la recta final del campeonato y metió presión directa sobre el equipo de Mikel Arteta en la lucha por el campeonato.

El partido comenzó con intensidad y fue el francés Rayan Cherki quien abrió el marcador tras una gran acción individual que desató la euforia local.

Sin embargo, la respuesta del Arsenal fue inmediata a través del alemán Kai Havertz, que aprovechó un blooper inesperado del arquero italiano Gianluigi Donnarumma y selló el 1 a 1 parcial.

A partir del empate, el encuentro se volvió friccionado, con pocas concesiones y mucha disputa en la mitad de la cancha. Ambos equipos sabían que había mucho en juego.

En ese contexto, apareció Erling Haaland, que rompió la paridad en la segunda mitad y le dio la victoria al City con su habitual cuota goleadora.

Con este resultado, Arsenal continúa como líder pero ahora con solo tres puntos de ventaja sobre Manchester City, que además tiene un partido menos (debe enfrentar a Crystal Palace).

Si los de Guardiola ganan ese encuentro pendiente, alcanzarán a los Gunners en lo más alto y dejarán la definición de la Premier League totalmente abierta.