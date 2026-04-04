Un Enzo Fernández muy relajado y sonriente miró de afuera la victoria de Chelsea en la FA Cup

Se lo tomó con soda. ¿Quién? Enzo Fernández, quien cumplió la primera de sus dos fechas de suspensión impuestas por Chelsea durante el duelo ante Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup, encuentro que vio junto al resto de sus compañeros en el banco de los suplentes con una sonrisa en su rostro por el aplastante 7-0 en Stamford Brigde para meterse en semifinales.

El mediocampista fue sancionado al regresar al club tras la fecha FIFA por sus declaraciones sobre su futuro, en las cuales expresó su deseo de "vivir en Madrid" por sus similitudes con Buenos Aires. Acción que su entrenador, Liam Rosenior, aseguró que "cruzó una línea" para justificar la pena impuesta.

Pese a la polémica, Enzo Fernández dijo presente y disfrutó de la gran actuación de sus compañeros, que no tuvieron piedad del rival de la Football League One, la tercera categoría del fútbol británico.

Sobre el partido, Rosenior dispuso de un equipo titular en su mayoría y logró hacer primar su jerarquía desde un principio, poniéndose en ventaja a los dos minutos de juego con el tanto de Jorrel Hato. Chelsea se fue al descanso ya con el marcador 3-0 y fue Alejandro Garnacho quien puso cifras definitivas, al convertir de penal lo que sería el 7-0 definitivo.