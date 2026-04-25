Polémica por entradas de la final del Mundial 2026: tickets se ofrecen hasta en USD 2,3 millones

A menos de dos meses de la final del Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, el mercado de entradas quedó en el centro de la polémica tras la aparición de tickets que alcanzan valores cercanos a los 2,3 millones de dólres. La información, revelada por Sky News, expone un cambio significativo en la política de comercialización del torneo.

A diferencia de ediciones anteriores, la FIFA permite en Estados Unidos y Canadá que los revendedores fijen libremente los precios, además de aplicar una comisión del 15% tanto para el vendedor como para el comprador. Bajo este esquema, una operación en esos montos podría generar ingresos cercanos a los USD 600.000 solo en comisiones para el organismo.

El escenario contrasta con lo que ocurre en México, donde la reventa está más regulada: los precios no pueden superar el valor original y la compra está restringida a ciudadanos locales. Dentro del mismo portal oficial, también se ofrecen entradas de categoría 1 por alrededor de 16.000 dólares, lo que evidencia una fuerte disparidad de precios.

Las críticas de los hinchas no tardaron en aparecer. Según The Athletic, miles de usuarios reportaron demoras, fallas técnicas y aumentos repentinos en los valores durante las últimas etapas de venta. Además, la organización incorporó nuevas categorías premium, como la denominada "Front Category 1", orientada a las mejores ubicaciones.

Desde la conducción de la FIFA defendieron el modelo. Su presidente, Gianni Infantino, argumentó que el Mundial representa "un mercado muy especial" y sostuvo que los ingresos se reinvierten en el desarrollo del fútbol a nivel global. En la misma línea, voceros del organismo indicaron que el sistema se alinea con prácticas habituales en eventos deportivos de Norteamérica, con precios dinámicos que buscan maximizar la venta y la asistencia.

Gianni Infatino considera lógico la variable de precios para las entradas del Mundial 2026.

El caso abre un escenario inédito para la Copa del Mundo, con valores sin tope y un acceso cada vez más condicionado por el poder adquisitivo, lo que alimenta el debate entre los aficionados a nivel global.