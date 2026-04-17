Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York: el video viral de la esposa de Lionel Messi que se robó todas las miradas

La aparición de Antonela Roccuzzo en un exclusivo evento en Nueva York se convirtió en tendencia inmediata en X (Twitter). La noticia generó un impacto total al verla llegar a la alfombra roja de la icónica joyería Tiffany & Co., luciendo un vestido largo en tono azul noche. El video de su llegada, rodeada de cámaras y admiradores, no tardó en viralizarse, posicionándola una vez más como la argentina más influyente en el circuito del lujo internacional.

La invitación especial para la presentación del Blue Book 2026, la colección de alta joyería más exclusiva y prestigiosa de la marca, que se lanza anualmente desde 1845. A diferencia de las joyas que podés comprar en cualquier local, las del evento son ejemplares únicos en el mundo, hechos a mano con las piedras preciosas más raras y grandes que encuentran. Cuando alguien asiste a esta presentación, no es solo una fiesta: es la validación máxima dentro del mundo del lujo. Por eso la presencia de Antonela ahí fue tan relevante.

El elegante look de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Los detalles del look de la "primera dama del fútbol" incluyeron un vestido "cut-out" con espalda descubierta y un collar de diamantes valuado en una cifra millonaria. La elección del color no fue al azar, ya que armonizaba perfectamente con la estética de la marca y el tono de la velada. En las plataformas digitales, los analistas de moda resaltaron que este tipo de apariciones consolidan su marca personal fuera de la sombra de su marido, Lionel Messi, demostrando que su sola presencia basta para paralizar el tráfico en la Quinta Avenida y dominar la conversación global.

Actualmente, el foco está puesto en la agenda de Antonela Roccuzzo en Estados Unidos, donde se volvió una figura recurrente en los eventos de élite. El fenómeno de su popularidad trasciende lo deportivo, logrando que marcas de cosméticos y moda de primer nivel busquen asociar su imagen a ella.

Finalmente, el arrollador éxito de la rosarina vuelve a demostrar que su influencia en el mundo del lifestyle es innegable. Lo sucedido en Nueva York deja en claro que cada paso que da es analizado al detalle por una audiencia que no solo admira su belleza, sino también la naturalidad con la que se desenvuelve en los entornos más exigentes.