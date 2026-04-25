Tras los dichos homofóbicos en "Gran Hermano", la familia de Juani Car pidió la expulsión de Danelik y Brian Sarmiento: "No naturalicemos la violencia..."

De cara a una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano Generación Dorada", el clima en la casa está más que tenso. Juani Car y Brian Sarmiento protagonizaron un fuerte cruce en el que también intervino Danelik. La discusión derivó en repudiables dichos homofóbicos contra el actor, y la familia de Juani Car publicó un contundente comunicado en redes. Pidieron sanciones. Y apuntaron contra la producción del reality.

"Ante los recientes acontecimientos de público conocimiento, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a los dichos y actitudes de carácter homofóbico manifestados por los participantes Danelik y Brian Sarmiento, así como también a los ataques sistemáticos dirigidos hacia la sexualidad de Juani", manifestaron los familiares en el comunicado. El texto, breve pero contundente, recorrió las redes como reguero de pólvora. La familia no se quedó callada.

Luego, apuntaron directamente contra la producción del programa. No solo por no tomar medidas, sino también por interrumpir las transmisiones en momentos clave. "Nos preocupa profundamente que, en reiteradas ocasiones, este tipo de situaciones sean cortadas, impidiendo que el público pueda observar con claridad lo sucedido y sin que se evidencien sanciones acordes a la gravedad de los hechos", escribieron. Una denuncia grave. Si los cortan, ¿qué es lo que no quieren que se vea?

"Resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, en otras oportunidades, conductas discriminatorias han sido sancionadas de manera inmediata", remarcaron, en referencia directa a la expulsión de Carmiña Masi tras sus dichos racistas contra Jenny Mavinga. La familia dejó en evidencia la contradicción: para unos, expulsión rápida; para otros, silencio y cortes de señal. "Por este motivo, nos cuesta comprender por qué este tipo de comportamientos se repiten de forma constante sin que se adopten medidas concretas", agregaron. El reclamo tiene lógica.

Luego, sentenciaron con una frase que invita a la reflexión: "Entendemos que se trata de un juego, pero consideramos firmemente que este tipo de actitudes homofóbicas no pertenecen a Gran Hermano y no deberían ser toleradas bajo ningún concepto". Un juego, sí. Pero con reglas. Y con límites. La discriminación no puede ser parte del entretenimiento. Por último, solicitaron que se actúe con la misma firmeza y responsabilidad frente a cualquier forma de discriminación, garantizando un trato justo y equitativo para todos los participantes. "No naturalicemos la violencia ni la discriminación", cerraron.

El comunicado de la familia de Juani Car puso el dedo en la llaga. La producción de "Gran Hermano" tiene un historial de manejo desigual de las polémicas. Carmiña Masi voló al toque por racista. Ahora, con dichos homofóbicos de por medio, las sanciones tardan en llegar. O no llegan directamente.

Los cortes de transmisión también generan sospechas. ¿Qué esconden? ¿Por qué no dejan que el público vea todo? La familia del actor hizo un reclamo justo y necesario. La discriminación no se negocia. Y el espectáculo, tampoco debería. Por ahora, Juani Car sigue adentro. Y su familia, afuera, vigilante.