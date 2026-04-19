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Ian Lucas rompió el silencio tras sufrir un accidente doméstico: "Me corté el dedo y no paraba de sangrar..."

El campeón de "MasterChef Celebrity" había encendido las alarmas cuando se supo que una ambulancia acudió a su casa para trasladarlo de urgencia al hospital. Enterate qué dijo, en la nota.

Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y las especulaciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde comenzaron a circular distintas versiones sobre su estado de salud. Finalmente, fue su entorno quien llevó tranquilidad y confirmó qué fue lo que realmente ocurrió. Según se supo, todo se trató de un corte profundo en la mano mientras lavaba los platos. Estaba con su mamá, fue trasladado a un nosocomio para ser atendido de urgencia, lo atendieron, le aplicaron la vacuna antitetánica y le dieron el alta.

Ya de regreso en su casa, el youtuber se tomó unos segundos para grabar un video y llevar tranquilidad a sus fans. "Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien", comenzó diciendo Ian en una historia en Instagram.

Y contó qué le pasó: "Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal. No me paraba de sangrar y tuvimos que llamar a urgencias".

"Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no me tenían que operar", afirmó Ian Lucas, quien mostró de buen ánimo y con actitud positiva, pese a tener el dedo meñique vendado.

Luego, el joven creador de contenido hizo un agradecimiento a quienes se preocuparon por él. "Gracias a todos los que se preocuparon, pero estoy bien. Fue el susto del momento. Me sangró muchísimo, pero ya estamos en casa y está todo bien", subrayó el campeón de "MasterChef Celebrity Argentina (2025/2026)".

En otro posteo se hizo eco de la repercusión mediática que obtuvo su accidente doméstico. "Perdón a los que se preocuparon. Está todo bien", cerró Ian Lucas

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