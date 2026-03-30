Fátima Florez se disfrazó de Moria Casán y destrozó a Evangelina Anderson con acusaciones durísimas: "Peligrosísima"

Una guerra inesperada se da entre Fátima Florez y Evangelina Anderson, con inesperadas acusaciones. La imitadora aprovechó su paso por el programa de Moria Casán para salir con los tapones de punta y contar viejas heridas del pasado. Disfrazada de la propia conductora, Fátima no tuvo filtro y le dedicó a Evangelina una serie de frases que dejaron a todos con la boca abierta.

Todo comenzó cuando Moria, curiosa como siempre, le tiró de la lengua a su invitada. Quiso saber más sobre la relación entre Fátima y Evangelina, y sobre el romance que la modelo niega tener con Ian Lucas. "Acá recordamos a las mosquitas muertas que se hacen las buenitas y son peligrosas. Qué le hizo Evangelina Anderson a Fátima Florez en la antigüedad", preguntó la One. Y la respuesta no tardó en llegar.

Fátima, sin salir del personaje, respondió con todo: "No peligrosa, peligrosísima es Evangelina Anderson y le hizo la vida imposible a Fátima Florez". Acto seguido, detalló los maltratos que sufrió en los inicios de su carrera, cuando compartía el programa "Corona" en el 2000.

Según su relato, Evangelina y Fernanda Vives le hicieron la vida imposible: "Le hacían bullying, le escondían las cosas, le robaban, le hacían de todo". Un racconto de maltratos que dejó helado el estudio.

Pero la imitadora no se quedó ahí. Siempre hablando de sí misma en tercera persona, soltó un dardo que sonó a sentencia: "La señora Fátima, como es resiliente, salió adelante y siguió su carrera mientras las demás acompañaban a los maridos futbolistas".

La indirecta fue directa al corazón de Evangelina, conocida por su vida junto al exfutbolista Martín Demichelis. Moria, fiel a su estilo, confirmó la lectura: "Perdieron la carrera. La quieren retomar y negando, qué atrevimiento, mi amor".

El cierre fue lapidario. Fátima, aún caracterizada como Moria, redondeó la idea con una frase que quedó flotando en el aire: "Botineras. Y niega a Ian Lucas, que es un bomboncito". Con ese combo de acusaciones de bullying, robos en camarines y el rótulo de "botinera", la humorista dejó a Evangelina en el centro de la tormenta. Ahora habrá que ver si la modelo responde o si prefiere hacer silencio ante esta catarata de acusaciones que llegaron desde el piso de "La mañana con Moria".