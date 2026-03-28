Elena Rose y Alleh sacuden el pop con "TUTUTU", el hit que redefine el afro venezolano

Desde su irrupción como solista en 2020, Elena Rose se convirtió en una de las figuras más influyentes de la escena latina. Cantautora venezolana, acumuló 14 nominaciones a los GRAMMY y Latin GRAMMY y escribió hits para nombres clave como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Becky G, Selena Gomez, Jennifer Lopez y Christina Aguilera.

Con más de 12.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, su crecimiento no se detiene. En 2026, además, marcó un hito al convertirse en la primera mujer latina en recibir el BMI Impact Award, consolidando su peso dentro de la industria global.

"TUTUTU": química, deseo y una nueva etapa

La artista venezolana presenta "TUTUTU", su nuevo single junto a Alleh, una canción de afro-pop que explora la atracción, el deseo y esa conexión inmediata que se siente desde la primera escucha.

Desde los primeros segundos, el tema avanza con decisión hacia una intensidad emocional mayor. La interpretación de Elena se muestra más directa, segura y consciente, evidenciando una evolución donde la vulnerabilidad se vuelve intencional.

La colaboración con Alleh -uno de los artistas venezolanos con mayor proyección internacional- no estaba en los planes del público, pero rápidamente generó conversación. El resultado: una unión que potencia el presente del afro-pop venezolano y lo proyecta a nuevas audiencias.

Reacción inmediata y furor en redes

Los adelantos en plataformas digitales y redes sociales despertaron una respuesta orgánica de los fans. La química entre ambos artistas y su peso en el streaming global impulsaron a "TUTUTU" como uno de los lanzamientos más comentados del momento.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, consolidando su impacto desde el primer día.

Un show sold-out que confirmó el fenómeno

El impacto no tardó en trasladarse al vivo. Elena interpretó "TUTUTU" por primera vez en un show completamente agotado en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde la reacción del público fue inmediata.

La noche también tuvo momentos destacados junto a Ha*Ash, con quienes cantó "A las 12 te olvidé", y Lagos, invitados en "Blanco y Negro". El resultado fue una energía constante que reafirmó su conexión con el público mexicano y su presente artístico.

Un presente imparable y lo que viene

Este gran momento llega poco después de recibir el BMI Impact Award y de participar como invitada especial en un evento de Karol G junto a Con Cora, donde compartió escenario con otras mujeres de la industria.

Ahora, Elena se prepara para su próxima parada en Tecate Pa'l Norte, donde volverá a encontrarse con Alleh para llevar "TUTUTU" al vivo. Luego continuará con su Alma Tour por Latinoamérica y Europa.

Un fenómeno que no se detiene

Con un presente sólido, una identidad artística en constante evolución y una conexión cada vez más fuerte con el público global, Elena Rose reafirma su lugar como una de las voces más relevantes del pop latino actual.

"TUTUTU" no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también un impulso clave para el crecimiento del afro-pop venezolano en la escena internacional.