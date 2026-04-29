Marcela Pagano fue a Comodoro Py y denunció que Adorni y Grandío son socios en una empresa offshore

Marcela Pagano se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, mientras el jefe de Gabinete exponía su informe de gestión ante el Congreso.

Ante el juez Ariel Lijo, la diputada entregó una carpeta con documentación sobre una empresa offshore denominada "IM Group S.A.S.", radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandío y su esposa.

Declaró además como testigo bajo juramento: aseguró que en 2023, cuando fue invitada al programa de Grandío, ambos le manifestaron que trabajaban como socios en la estructura periodística y comercial.

Según la hipótesis de Pagano, lo recaudado por publicidad en el programa "Giros" -emitido por la televisión pública y conducido por Grandío- se desviaba a la firma IM Group en Uruguay para eludir impuestos en Argentina. La productora que realizaba el programa se llamaba IM House.

La diputada también señaló como dato llamativo que YPF figuraba como principal auspiciante del ciclo, pese a que -según su experiencia de dos décadas en televisión- la empresa estatal suele sponsorear programas del top ten de rating. "No es el caso del programa de Grandío", afirmó.

Pagano explicó por qué no estuvo en el Congreso: dijo que prefirió "utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil" antes que ser parte de "un espectáculo montado".

La contradenuncia de La Libertad Avanza

Quince diputados de La Libertad Avanza presentaron una denuncia penal contra Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada y administración fraudulenta. La causa quedó en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini.

Entre los firmantes figuran Lilia Lemoine, Atilio Basualdo y María Celeste Ponce, entre otros, a través del abogado Hernán Seivane.

Pagano respondió que está "tranquila" y aclaró que la denuncia refiere a períodos fiscales anteriores a su mandato como diputada, incluyendo la compra de un departamento que ella misma declaró oportunamente.