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Miércoles, 29 de abril de 2026

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PRESENTACIÓN

Diputados de La Libertad Avanza denunciaron por enriquecimiento ilícito a Marcela Pagano

Fue presentada ante el fuero Criminal y Correccional Federal. Entre los firmantes figuran Lilia Lemoine y María Celeste Ponce.

Diputados de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron a su ex compañera de bloque Marcela Pagano, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta. La presentación fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

Entre los firmantes figuran Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros diputados nacionales de LLA.

Detalles de la denuncia

La denuncia incluyó posibles irregularidades vinculadas a la situación patrimonial de Pagano, con foco en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes desde que asumió como diputada el 10 de diciembre de 2023.

Además del enriquecimiento ilícito, los denunciantes incorporaron figuras como la omisión maliciosa y la administración fraudulenta.

La denuncia fue formalizada con patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane. En el escrito, los diputados solicitaron que se investiguen los hechos bajo la órbita federal.

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