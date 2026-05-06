The Economist advirtió que el Gobierno de Javier Milei "está en problemas"

Otro medio internacional volvió a criticar el rumbo actual del Gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad fue el periódico británico The Economist el que realizó un crudo análisis sobre la administración libertaria al subrayar que "está en serios problemas".

El medio hizo hincapié en que hay "dificultades en economía" y se refirió además a "los escándalos de corrupción" al citar los casos de la criptomoneda $LIBRA y la investigación judicial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. También repudió los ataques del Presidente al periodismo.

En este marco, The Economist indicó que el índice de aprobación de Milei se ubica en casi 30%, el "peor" nivel desde que asumió en diciembre de 2023.

Al analizar las causas, el periódico señaló que "la economía se contrajo drásticamente en febrero" y remarcó que las estadísticas oficiales reflejaron que "el PBI en febrero cayó un 2,6% respecto a enero, la mayor caída desde 2023".

El medio británico advirtió sobre las consecuencias de "los escándalos de corrupción" como el caso Adorni.

El medio consideró que la priorización de la baja de la inflación sobre el fomento del crecimiento derivó en "una oferta monetaria restrictiva y altas tasas de interés, lo que perjudica a las empresas".

Mencionó, asimismo, que los analistas esperan un crecimiento de 3% para este año, con expectativas en "el auge de la extracción de petróleo y la inversión internacional en gas y minería". También valoró la compra de reservas aunque aclaró que el Gobierno destina la mayor parte al pago de deuda.

"No tiene tiempo que perder"

Para finalizar, The Economist evaluó el escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y apuntó que la oposición no logra capitalizar la caída en la imagen de Milei.

En tanto, estimó que si persiste la mala imagen del líder de La Libertad Avanza cuando se acerquen las elecciones, podría tener un impacto en los mercados, con menciones al "historial de mala gestión económica de los peronistas populistas". Sobre este punto, sentenció que Milei "no tiene tiempo que perder".