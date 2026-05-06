Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, el productor amigo de Manuel Adorni
La medida es en el marco de la investigación por posibles "dádivas" y negociaciones incompatibles con la función pública. La productora del periodista obtuvo cinco contratos con la TV Pública y uno con Radio Nacional.
Otra causa que involucra a Manuel Adorni avanza en la Justicia ya que el juez federal Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y quien lo acompañó en el vuelo en un avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.
La medida se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Es que Grandio a través de su productora, ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandio con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.
La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), un organismo de la Corte Suprema, que revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.
El Juzgado Federal N° 4 y la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya poseen un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora. En base a ese material es que trabajará la DAJUDECO.
La productora de Grandio consiguió seis acuerdos de coproducción con Radio y Televisión Argentina: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por el periodista, programas de streaming y radio.
Declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento a Manuel Adorni
Este miércoles declaró Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito a Manuel Adorni, y a quienes además el funcionario les debe 200.000 dólares. Fue en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
El testigo llegó poco antes de las 9 a los tribunales de Comodoro Py y presentó, a pedido del fiscal Pollicita, su celular, facturas, comprobantes, tickets y documentos vinculados al pago de expensas y a las refacciones de la propiedad que se encuentra en un edificio en la calle Miró al 500. Tras responder preguntas de las autoridades judiciales, se retiró 10:40.