Lijo ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, el productor amigo de Manuel Adorni

Otra causa que involucra a Manuel Adorni avanza en la Justicia ya que el juez federal Ariel Lijo ordenó revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y quien lo acompañó en el vuelo en un avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

La medida se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Es que Grandio a través de su productora, ImHouse, cerró contratos con la Televisión Pública, que a través de la Secretaría de Comunicación depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, la medida sobre el teléfono celular y otras comunicaciones abarca tanto a los contactos de Grandio con Adorni, como los que mantuvo con quien figura como titular de la productora, Horacio Silva.

La medida será implementada a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), un organismo de la Corte Suprema, que revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.

La productora de Marcelo Grandio obtuvo seis contratos de coproducción con Radio y Televisión Argentina.

El Juzgado Federal N° 4 y la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya poseen un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora. En base a ese material es que trabajará la DAJUDECO.

La productora de Grandio consiguió seis acuerdos de coproducción con Radio y Televisión Argentina: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por el periodista, programas de streaming y radio.

Declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento a Manuel Adorni

Este miércoles declaró Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito a Manuel Adorni, y a quienes además el funcionario les debe 200.000 dólares. Fue en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

El testigo llegó poco antes de las 9 a los tribunales de Comodoro Py y presentó, a pedido del fiscal Pollicita, su celular, facturas, comprobantes, tickets y documentos vinculados al pago de expensas y a las refacciones de la propiedad que se encuentra en un edificio en la calle Miró al 500. Tras responder preguntas de las autoridades judiciales, se retiró 10:40.