Declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento a Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni tendrá este miércoles un nuevo capítulo con la declaración de Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito al jefe de Gabinete y a quienes además el funcionario les debe 200.000 dólares.

El testigo está citado para las 9 en los tribunales de Comodoro Py y el fiscal Gerardo Pollicita le ordenó presentarse con su celular, facturas, comprobantes, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones de la propiedad que se encuentra en un edificio en la calle Miró al 500.

Quién es Leandro Miano, el nuevo testigo que declarará en la causa Adorni

Leandro Miano también es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la segunda jubilada acreedora del jefe de Gabinete. Fue gestor de la compraventa del departamento en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group.

El primer dueño de la propiedad era el ex futbolista Hugo Morales que la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Sbabo y Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales. Seis meses más tarde la adquirió el jefe de Gabinete por 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el resto financiado a un año, sin intereses.

El edificio de la calle Miró al 500 en el que Manuel Adorni compró un departamento.

Feijoo ya declaró como testigo en la causa y reveló que el jefe de Gabinete le debe otros 65.000 dólares que no están documentados. Según lo que contó bajo juramento, él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron ese dinero. Aseguró que con Adorni acordó recuperarlo cuando el funcionario pudiera vender el departamento que posee en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

En tanto, la madre de Miano, Claudia Sbabo, de 64 años, fue una de las primeras en declarar en la causa que investiga Pollicita y afirmó que fue su hijo Leandro quien le pidió que le diera el crédito al jefe de Gabinete.