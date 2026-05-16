Tensión en Bolivia: masivo operativo militar y policial para desbloquear las rutas andinas

Las Policía de Bolivia, en conjunto con las Fuerzas Armadas de ese país, iniciaron un masivo operativo conjunto para liberar las principales rutas de la zona andina, bloqueadas desde hace once días por campesinos que exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

La movilización, denominada "Corredor humanitario", busca proveer a la ciudad de La Paz ante el desabastecimiento de alimentos y medicinas, en medio de una creciente tensión política alimentada por protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y una marcha de seguidores de Evo Morales.

Millones de bolivianos exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

El dispositivo de seguridad comenzó en la madrugada de este sábado y moviliza a 2.500 policías y 1.000 militares. Los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, encabezan el desplazamiento.

Sokol precisó que la prioridad es garantizar el ingreso de ambulancias, oxígeno medicinal y alimentos a la sede del Gobierno. Además, se busca evacuar a decenas de turistas extranjeros varados en los piquetes.

Piden a los manifestantes permitir un desbloqueo pacífico

El jefe policial instó a los manifestantes a permitir un desbloqueo pacífico y aclaró: "No estamos yendo a enfrentar, sino a garantizar la libre circulación". Los bloqueos son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari' y la COB, quienes sostienen que el presidente Rodrigo Paz es incapaz de resolver la crisis interna.

A eso se suma una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, que planea ingresar a La Paz para masificar el pedido de renuncia.