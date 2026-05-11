Declaran en rebeldía a Evo Morales y piden orden de captura en la causa por trata de menores en Bolivia

El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija confirmó la condición de rebeldía del expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras no presentarse a la primera jornada del juicio oral en su contra por trata agravada de personas, vinculado a hechos ocurridos durante su gestión entre 2006 y 2019.

Ante la ausencia del imputado en la audiencia programada para las 8.30, el juez Carlos Oblitas determinó la suspensión del inicio del juicio.

La resolución judicial ratifica la vigencia de la orden de captura que pesa sobre el exmandatario.

Morales irá a juicio en el marco de la investigación sobre hechos ocurridos durante su gestión entre 2006 y 2019.

La defensa de Morales, encabezada por el abogado Nelson Cox, había anticipado que su cliente no asistiría a la sede judicial de Tarija. El letrado sostuvo que el proceso carece de las garantías jurídicas necesarias y cuestionó la legitimidad de la conformación del tribunal a cargo del caso.

"El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (...) no corresponde que se presente", afirmó Cox.

Bajo este argumento, la defensa sostiene que el juicio se desarrolla de manera ilegal, señalando una supuesta vulneración al debido proceso.

La acusación del Ministerio Público se basa en la presunta relación del exjefe de Estado con una adolescente mientras ejercía el cargo público. La fiscalía investiga si existieron beneficios otorgados a los familiares de la menor a cambio del vínculo, del cual habría nacido una hija en el año 2016.

El fiscal de Tarija, José Mogro, informó que la etapa de instrucción permitió acumular elementos de convicción. Según el funcionario, los investigadores recolectaron más de 170 pruebas contra Morales por el cargo de trata agravada.

Desde el inicio de la causa en septiembre de 2024, el exmandatario rechazó los cargos en forma repetida. Morales sostiene que la investigación es producto de una persecución política impulsada por la gestión anterior de Luis Arce y el actual gobierno de Rodrigo Paz, aunque no ha desmentido el vínculo con la joven implicada.

Cabe destacar que Morales ya presentaba antecedentes de inasistencia en este expediente. Previamente, el juez Nelson Rocabado había dictado el arraigo nacional del imputado, la anotación preventiva de sus bienes y la primera declaratoria de rebeldía en enero 2025, luego de que el exlíder cocalero no se presentara a dos citaciones para prestar declaración indagatoria.

En la actualidad, Evo Morales permanece en la región de Lauca Ñ, ubicada en la zona tropical del departamento de Cochabamba. Este sector constituye su principal base de apoyo político y sindical, donde mantiene su residencia rodeada por grupos de seguidores que han establecido puestos de vigilancia permanentes en las inmediaciones de su domicilio y en los accesos a la zona.