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Viernes, 17 de abril de 2026

Historia en movimiento: lanzan un recorrido por sitios emblemáticos de Villa La Florida

Las actividades se harán este sábado 18 de abril, en el marco de "La Noche de los Museos 2026".

Redacción FMQ

En el marco de las celebraciones por el centenario de Villa La Florida, el próximo sábado 18 de abril se llevará a cabo una nueva edición de "La Noche de los Museos e Instituciones 2026", una propuesta cultural impulsada por la Municipalidad de Quilmes que tendrá lugar en distintos centros culturales del distrito.

Entre las actividades destacadas, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi presentará una iniciativa innovadora: el "Circuito Turístico Centenario de Villa La Florida", un recorrido guiado que invita a vecinos y visitantes a redescubrir la historia local a través de un paseo en vehículo por puntos emblemáticos de la localidad.

La propuesta contará con la participación de un investigador de historia local, quien acompañará el trayecto brindando información y contexto sobre los sitios visitados. El objetivo central de esta actividad es poner en valor espacios significativos que forman parte de la identidad de Villa La Florida y que contribuyen a la riqueza histórica de Quilmes.

El cronograma prevé paradas en diversos lugares de interés, donde el gestor cultural Juan Corvalán ofrecerá breves reseñas históricas, ajustadas a los tiempos del recorrido, con el fin de garantizar una experiencia dinámica y enriquecedora.

Debido al carácter itinerante de la actividad, se recomienda a los interesados presentarse antes de las 16:30 en el punto de encuentro, ubicado en la intersección de Camino General Belgrano y Avenida San Martín, en Villa La Florida, donde se encuentra la referencia histórica conocida como "los Eucaliptos".

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