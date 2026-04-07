"El conflicto va a seguir profundizándose": fuerte advertencia de los movimientos sociales

Organizaciones sociales llevan adelante este 7 de abril una jornada de protesta con cortes en rutas y principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo al recorte de programas sociales impulsado por el gobierno nacional.

Bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud", distintas agrupaciones se movilizan en puntos neurálgicos no solo del Área Metropolitana, sino también en otras ciudades del país, en una medida que busca visibilizar el impacto de la reducción de ingresos en los sectores más vulnerables.

En ese marco, Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, advirtió sobre la profundización del conflicto social. "No hay que minimizar, hubo un plan sistemático contra la protesta. Y eso tiene impacto. El conflicto va a seguir profundizándose", sostuvo en declaraciones a Radio FMQ.

Además, la dirigente remarcó la importancia de los montos percibidos por las familias beneficiarias: "Para la mayoría de las familias son importantes estos 78.000 pesos. Se cubren necesidades. Hay una malaria tan fuerte que son importantes", expresó.

En la misma línea, cuestionó las políticas del gobierno encabezado por Javier Milei. "Creemos que va a tener impacto en muchos sentidos. El gobierno de Milei está usando la motosierra hacia los más necesitados", afirmó.

Desde las organizaciones anticiparon que la jornada incluirá cortes y movilizaciones en todo el país. "Va a haber cortes y va a haber movilización en todo el país. Muchas personas van a tomar conciencia que se recortó el plan", concluyó Saravia.