A un año de la condena a Cristina Kirchner, diputados y senadores denunciarán su proscripción

A un año de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, diputados y senadores de los bloques Unión por la Patria (UP) y Justicialista convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 13 en el Salón Provincias Unidas del Senado de la Nación. La actividad tiene como objetivo expresar un rechazo conjunto al fallo judicial y denunciar lo que consideran una persecución política y una proscripción de la principal figura de la oposición.

Según legisladores nacionales de los bloques citados, durante el encuentro se expondrán los fundamentos de una postura que luego será plasmada en un documento que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese escrito sostienen que el accionar del Poder Judicial "se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos".

En esa línea, cuestionan también las condiciones de detención de la ex presidenta y ex vicepresidenta, a las que califican como "objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias". Para los bloques convocantes, la situación de Fernández de Kirchner excede el plano judicial y tiene consecuencias institucionales de mayor alcance.

El documento advierte además que "ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad", al tiempo que plantea que el caso impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema político y en la representación ciudadana.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 10 de junio de 2025.

Hacia el final del texto, los legisladores profundizan sus cuestionamientos al rol del Poder Judicial dentro del sistema democrático. "La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político. Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular", sostienen.

En ese marco, concluyen que "la detención de Cristina Fernández de Kirchner constituye lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina", y exigen al Poder Judicial "el apego irrestricto a la ley y la Constitución Nacional".

La conferencia en el Senado se inscribe así en una serie de acciones impulsadas por sectores del peronismo para visibilizar su rechazo al fallo judicial y reabrir el debate sobre el vínculo entre la política y la Justicia en la Argentina. En ese marco también se inscribe la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside el diputado Horacio Pietragalla Corti, prevista también para este miércoles, a las 16, en la que analizarán la situación actual de las prisiones domiciliarias en la República Argentina.