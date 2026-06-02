Elecciones 2027: según una encuesta, Milei y Kicillof en empate técnico

Una nueva encuesta midió la imagen de los principales dirigentes del país en la provincia de Buenos Aires y dejó una paridad inesperada: el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof quedaron separados apenas por tres décimas en el nivel de aprobación de sus respectivas gestiones.

El estudio es de Management & Fit (M&F), una de las consultoras con mayor inserción en el mundo político. Del 11 al 22 de mayo, la firma relevó 2.200 casos a nivel nacional, con un recorte específico de 800 entrevistas en la provincia de Buenos Aires y un margen de error de más/menos 3,5 puntos porcentuales. También se conoció una parte del tramo nacional, donde se midió a 18 políticos, con un resultado también particular: los dos mejores y los dos peores del listado pertenecieron al espacio libertario.

Tres décimas de diferencia

La primera parte del capítulo bonaerense comparó cómo evalúan los propios vecinos de la Provincia las gestiones de Milei y Kicillof, y el resultado fue una paridad que pocos esperaban. Ante la pregunta "¿aprobás o desaprobás la gestión de Javier Milei en el Gobierno nacional?", el Presidente obtuvo 37,8% de aprobación frente a 58,4% de desaprobación, con un 3,8% que no supo o no contestó. Según el informe, "el nivel de aprobación nacional aumentó 1,7 punto respecto a abril" y es mayor entre varones y encuestados de nivel educativo medio.

En el caso de Kicillof, el balance fue 37,5% a favor, 54% en contra y 8,6% de "ns/nc". El informe destacó que su aprobación "aumenta levemente respecto a abril (+0,8 punto)" y que es mayor entre mujeres, mayores de 39 años y personas de nivel educativo bajo. Aunque el Presidente quedó tres décimas arriba en aprobación, también registró mayor desaprobación que el gobernador.

El dato llega en un momento clave para la Casa Rosada, que venía de una caída sostenida en los sondeos desde principios de año. Dos factores se combinaron para golpear al oficialismo: una economía que no termina de recuperarse y los escándalos por presunta corrupción. Sin embargo, varios estudios de las últimas semanas -ya publicados por este medio- reflejan una recuperación en las cifras libertarias, y este dato bonaerense podría sumarse a esa tendencia.

Bregman y Bullrich, las que más sorprendieron

La segunda parte del capítulo bonaerense midió la imagen de 12 dirigentes a través del diferencial entre valoraciones positivas y negativas: el número que resulta de restar la imagen positiva con la negativa, sin que incida el "no sabe / no contesta". El resultado más llamativo lo protagonizaron dos mujeres de polos ideológicos opuestos.

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, encabezó el ranking general. Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, registró la valoración positiva más alta de todas las figuras evaluadas. En el duelo directo entre Milei y Kicillof dentro de ese ranking, el gobernador quedó mejor posicionado: acumuló casi cuatro puntos más de imagen positiva y seis menos de negativa que el Presidente.