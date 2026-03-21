Llueve en Buenos Aires: ¿Hasta cuándo "se cae el cielo" y cómo estará el clima el fin de semana largo?

La mañana de este sábado 21 de marzo amaneció bajo una fuerte inestabilidad climática que mantiene en alerta a los ciudadanos. El frente de tormentas que atraviesa Buenos Aires está descargando lluvias intensas, tal como lo anticipó el pronóstico.

Con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70%, a este panorama se le suma la presencia de vientos fuertes, con ráfagas que, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían alcanzar velocidades considerables.

Para quienes esperan una mejora inmediata, se advierte que el mal tiempo persistirá durante gran parte de la jornada. Si bien hacia la tarde la intensidad de las lluvias tenderá a disminuir, el cielo se mantendrá cubierto y se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el sábado y el domingo?





Este sábado, mientras la temperatura mínima se ubicó en 19 grados, la máxima escalará a los 24. Hacia la noche, volverá a 19, momento en el que el viento comenzará a rotar, marcando el inicio de una transición meteorológica.

El alivio definitivo llegará con el domingo 22 de marzo, trayendo excelentes noticias para quienes planean actividades al aire libre en la previa del día no laborable y el feriado.

Durante el segundo día del fin de semana, el sol comenzará a ganar protagonismo con un cielo que pasará de algo nublado a despejado.

Será una jornada mucho más fresca y agradable, con una temperatura mínima de 14 y una máxima que volverá a tocar los 24 grados, sin ninguna probabilidad de lluvias.

El pronóstico para el sábado y el domingo en Buenos Aires.

El pronóstico extendido para el resto del "finde" largo y la semana laboral corta



La estabilidad se consolidará durante el inicio de la próxima semana. El lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos, se presentará con nubosidad variable pero con condiciones secas.

La amplitud térmica será moderada, con una mínima de 17 y una máxima de 22 grados. El martes 24 de marzo, feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el cielo lucirá prácticamente despejado, con una mañana fresca de 12 grados y una tarde templada que alcanzará los 24.

Hacia la mitad de la semana, la temperatura tendrá un leve ascenso. El miércoles 25 de marzo se destacará por la presencia del sol, con una temperatura máxima de 26 y una mínima de 15 grados.

El jueves 26 continuará esta tendencia de "calor primaveral" con otra máxima de 26 grados, aunque hacia la tarde-noche la nubosidad comenzará a aumentar gradualmente.

Finalmente, el viernes 27 de marzo el clima se presentará con un cielo mayormente nublado, aunque por el momento las probabilidades de lluvia se mantienen en 0%.

La semana cerrará con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 24 de máxima, consolidando un período de días estables tras el fuerte temporal de este sábado.