Urgente: alerta meteorológica por lluvias y tormentas en Buenos Aires, ¿para cuándo?

Con la llegada del otoño, el clima comenzará a mostrar señales típicas de la nueva estación. Luego de jornadas con temperaturas elevadas, el pronóstico indica un cambio en las condiciones meteorológicas que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el regreso de las lluvias y tormentas, acompañado por un leve descenso de la temperatura. El pronóstico indica que la inestabilidad incluirá precipitaciones, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes 20 de marzo en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

Este viernes 20 de marzo comenzará con nubosidad en aumento y temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 27 grados, en una jornada que, en principio, no presentará mayores complicaciones durante la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera un marcado deterioro de las condiciones.

El pronóstico indica tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas por ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El fin de semana en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores estará marcado por la inestabilidad.

El sábado 21 será el día más complicado del fin de semana. Se prevé una jornada con tormentas y chaparrones durante gran parte del día, con mayor intensidad durante la mañana, cuando las probabilidades de lluvia alcanzarán hasta el 70%.

La temperatura mostrará un leve descenso, con una mínima de 19 grados y una máxima de 24. Hacia la noche, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual, aunque el viento continuará soplando con intensidad.

Para el domingo 22, en tanto, se espera un cambio significativo en las condiciones. Tras el paso del frente de tormentas, el cielo se presentará parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Será una jornada más estable y favorable para actividades al aire libre, aunque con temperaturas más frescas: la mínima descenderá hasta los 15 grados, mientras que la máxima se mantendrá en torno a los 24.

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas en Buenos Aires

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas intensas que afectará desde la tarde del viernes a gran parte del territorio bonaerense, incluyendo zonas del norte, centro y sur de la provincia.

Mapa de la alerta meteorológica por tormentas en Buenos Aires para este viernes 20 de marzo.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", indicó el organismo.

Entre las localidades alcanzadas por la alerta se encuentran:

Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos General La Madrid - Laprida - Olavarría Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.