Cambió el pronóstico y así estará el clima durante el fin de semana largo en Buenos Aires

El fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano inicia con un desmejoramiento marcado en las condiciones generales del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla para el sábado por la presencia de tormentas que tendrán variada intensidad en toda la región.

Este fenómeno afectará la movilidad y el desarrollo de las actividades al aire libre de miles de residentes y turistas durante el comienzo del descanso. Las autoridades anuncian que un frente frío llegará desde el sudoeste para limpiar la atmósfera de forma progresiva y definitiva.

El impacto de las tormentas y el alerta amarillo

El sábado 21 de marzo funcionará como la jornada más inestable. El organismo oficial prevé chaparrones intensos durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 70%. El viento soplará con ráfagas que superarán los 80 km/h en diversas zonas del área metropolitana. La temperatura máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C durante las primeras horas del día.

Hacia la noche del sábado, el tiempo presentará una mejora gracias a la rotación del viento hacia el sector sudoeste. Este cambio de dirección provocará ráfagas de 50 km/h que marcarán el final de las precipitaciones y el inicio de un proceso de secado ambiental. La humedad bajará a niveles confortables de forma drástica y esto pondrá fin a la pesadez que dominará los días previos.

Clima en Buenos Aires durante el fin de semana.

Una mejora definitiva para el descanso al aire libre

Para el domingo 22 de marzo, el cielo estará algo nublado, pero no tendrá probabilidades de nuevas lluvias en el AMBA. La jornada registrará un descenso térmico sensible que obligará a un cambio en el vestuario cotidiano de los ciudadanos. El termómetro marcará una mínima de entre 14°C y 15°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C o 24°C según la zona de la ciudad. El viento del sur persistirá durante todo el día, lo que generará una sensación térmica fresca en las primeras horas de la mañana.

El lunes 23 de marzo, que funcionará como feriado puente, la estabilidad ganará terreno de forma definitiva en la región. El cielo oscilará entre ligera y parcialmente nublado, sin ninguna amenaza de fenómenos climáticos adversos. Las temperaturas se mantendrán en un rango agradable con una mínima de entre 17°C y 18°C y una máxima que alcanzará los 22°C. El viento rotará hacia el sector este con una intensidad leve, lo que mantendrá el ambiente seco para quienes realicen turismo urbano.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Sol pleno y marcas térmicas otoñales hasta el jueves

El martes 24 de marzo cerrará el descanso extendido con las mejores condiciones meteorológicas de la semana. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tendrá sol pleno y un clima típicamente otoñal. El pronóstico anticipa un cielo algo nublado con una mínima de entre 12°C y 15°C y una máxima que rondará los 23°C o 24°C. El viento soplará con suavidad desde el noreste y no habrá probabilidades de precipitaciones en todo el conurbano bonaerense.

La tendencia de estabilidad continuará durante los días siguientes de la semana corta. El miércoles 25 de marzo presentará un cielo mayormente soleado con un ascenso leve de la temperatura. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a los 26°C. Finalmente, el jueves 26 de marzo mantendrá condiciones similares con sol y algunas nubes en el horizonte. El termómetro registrará una mínima de 17°C y una máxima que repetirá los 26°C, lo que consolidará un clima muy agradable para el cierre del mes de marzo.