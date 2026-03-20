Alerta meteorológica amarilla por tormentas en 10 provincias: ¿Qué pasa en Buenos Aires?

Tras varios días de condiciones estables en distintas regiones del país, el clima comienza a cambiar con la llegada de un sistema de inestabilidad que genera preocupación en amplias zonas del territorio nacional.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo que abarca a diez provincias, donde se prevé la presencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica en forma localizada.

Es decir, aunque el fenómeno no impacta de lleno en todos los distritos, la evolución de las condiciones meteorológicas mantiene la atención puesta en posibles actualizaciones, especialmente en áreas cercanas al Centro y Litoral del territorio.

Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica en distintas regiones del país.

Avanza el mal tiempo en 10 provincias: ¿Qué ocurre en el AMBA?

El fenómeno abarca amplias zonas del norte y centro del país. Entre las provincias alcanzadas se encuentran Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, con excepción de su sector oeste, y el sur de Santiago del Estero.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el alerta rige para gran parte del territorio, aunque excluye específicamente el límite con La Pampa y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto implica que, al menos por el momento, la región metropolitana no se encuentra bajo advertencia oficial.

De acuerdo con el informe oficial, estas condiciones podrían presentarse en forma de tormentas aisladas, algunas de ellas con intensidad moderada a fuerte. En determinados sectores, no se descarta la caída abundante de agua en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos temporarios.

Las zonas marcadas en amarillo concentran los sectores con mayor probabilidad de fenómenos intensos.

Sin embargo, el avance de las condiciones inestables podría generar cambios en el corto plazo, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.

Además de las precipitaciones, el fenómeno podría estar acompañado por ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, especialmente en las zonas donde las tormentas logren mayor desarrollo.

Incluso, destacan que el nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de generar inconvenientes puntuales, como interrupciones en actividades al aire libre, complicaciones en la circulación o afectaciones menores en infraestructuras.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones para minimizar riesgos.

El pronóstico anticipa condiciones inestables en gran parte del país, con posibles actualizaciones en las próximas horas.

Consejos ante tormentas

Evitar circular por calles inundadas

No refugiarse bajo árboles o estructuras inestables

Asegurar objetos que puedan volarse

Mantenerse informado por canales oficiales

Desconectar artefactos eléctricos ante actividad eléctrica

Tener a mano linterna y batería en el celular