Se terminó el verano en el AMBA: ¿Vuelven las lluvias?

Luego del fuerte temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el panorama climático muestra un cambio marcado en las condiciones y temperatura.

La inestabilidad quedó atrás y dio paso a un descenso térmico significativo, acompañado por jornadas más estables y con menor probabilidad de precipitaciones en los próximos días.

El pronóstico para el AMBA: baja la temperatura y anticipan nuevas lluvias

El clima en el AMBA: mejora el tiempo tras las tormentas, pero hay un cambio en camino

Para este miércoles 18, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 16 y 26 grados, y sin lluvias previstas. El viento será leve, con direcciones variables, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable en comparación con días anteriores.

El jueves 19 continuará la tendencia estable, con mínimas de 18 grados y máximas que alcanzarán los 26. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y parcialmente despejado hacia la tarde, manteniendo condiciones ideales para actividades al aire libre.

Hacia el viernes 20, el termómetro mostrará un leve ascenso en la temperatura mínima, que llegará a los 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, anticipando un cambio en las condiciones.

El pronóstico anticipa días estables con un breve regreso de lluvias hacia el fin de semana.

Ese cambio se hará más evidente el sábado 21, cuando regresen las lluvias. Se prevén tormentas durante distintos momentos del día, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar hasta el 70% en algunos períodos. Las temperaturas se ubicarán entre los 22 y 25 grados.

El domingo 22, en tanto, volverán las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que descenderán levemente, con una mínima de 15 grados y una máxima de 24. Será una jornada más fresca y sin lluvias.

De cara al inicio de la semana próxima, el lunes 23 y martes 24 mantendrán un patrón similar: nubosidad variable, escasas probabilidades de precipitaciones y temperaturas moderadas, con máximas que rondarán entre los 22 y 24 grados. No obstante, se espera un aumento en la intensidad del viento hacia el martes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El detalle del pronóstico muestra días mayormente estables, con un repunte de lluvias hacia el sábado y descenso de temperatura tras el temporal.

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