¿Continúan las lluvias en Buenos Aires? El pronóstico confirmó cómo estará el clima durante la semana y qué día volverá a llover

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada muy inestable en Buenos Aires, con tormentas que duran gran parte de este martes. La región se encuentra bajo una alerta amarilla debido a la presencia de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que superan los 80 km/h en zonas puntuales.

Mientras el viento rota hacia el sector sur con velocidades de hasta 41 km/h, los ciudadanos miran con atención el mapa del tiempo para organizar sus actividades en los días que siguen. La temperatura máxima alcanzó hoy los 31 grados, pero un frente de aire fresco cambió el panorama de forma inminente.

Un alivio térmico tras el temporal

El miércoles 18 de marzo marca el inicio de una mejora en las condiciones generales del tiempo en la ciudad y el conurbano. La jornada presenta una nubosidad variable con una temperatura mínima que ronda los 16 grados por la mañana y una máxima de 25 grados por la tarde.

Los vientos soplan de forma moderada desde el sector sur y sudeste, con ráfagas que alcanzan los 50 km/h durante las primeras horas del día. El cielo permanece con escasa nubosidad en varios momentos del miércoles, lo que permite el regreso del sol tras el paso de las tormentas actuales.

Para el jueves 19 de marzo, el pronóstico indica un escenario muy similar, con un aire que todavía se siente fresco a templado durante la mañana. La temperatura mínima se sitúa en los 19 grados, mientras que la máxima asciende de forma leve hasta los 27 grados. El cielo se mantendrá parcial a mayormente nublado, pero no hay precipitaciones previstas para este día. Será una de las últimas jornadas del verano "oficial", que ya se despide con vientos moderados del este y una buena cuota de sol.

¿Cómo estará el clima durante la semana?

Nuevos chaparrones para el comienzo de otoño

La inestabilidad regresa al AMBA durante el cierre de la semana laboral para darle la bienvenida al equinoccio. El viernes 20 de marzo, el ambiente se presenta algo más cálido, con una mínima de 22°C y una máxima de 28°C. Aunque la probabilidad de lluvias es baja durante la mayor parte del día, el cielo estará gris y la humedad comenzará a subir nuevamente. Este cambio en la masa de aire prepara el terreno para un desmejoramiento que afectará los planes de descanso.

El sábado 21 de marzo es el momento clave de la semana, ya que las lluvias y las tormentas aisladas vuelven a la región. Las condiciones se vuelven inestables con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40% durante todo el día. La temperatura mínima se ubica en los 21°C y la máxima llega a los 26°C, bajo un cielo que permanece cubierto. Este regreso del mal tiempo se extenderá probablemente a una parte del fin de semana, por lo que es necesario seguir las actualizaciones diarias de los informes meteorológicos.

¿Qué día volverá a llover en Buenos Aires?

Condiciones para el inicio de la próxima semana

El domingo 22 de marzo, el tiempo mejora de forma definitiva con un cielo que se presenta parcialmente nublado. La temperatura desciende nuevamente y oscila entre una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, lo que genera un ambiente mucho más fresco y agradable para estar al aire libre. No se esperan lluvias para esta jornada, lo que permite un alivio tras la humedad acumulada en el inicio del otoño.

Finalmente, el lunes 23 de marzo mantiene la tendencia de estabilidad en toda la región metropolitana. El pronóstico anticipa un cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas que van desde los 18°C por la mañana hasta los 24°C por la tarde. Las probabilidades de lluvia para el inicio de la próxima semana son muy bajas, lo que consolida un periodo de tiempo seco después del paso del frente de tormentas del sábado. De esta manera, los habitantes de Buenos Aires vivirán una semana de contrastes térmicos y cambios constantes en el cielo.