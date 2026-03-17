Fuertes tormentas avanzan sobre el AMBA: anticipan lluvias intensas, ráfagas y granizo, ¿qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes por la tarde se registran tormentas fuertes que avanzan hacia la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

El organismo especializado en el clima indica que este fenómeno llega con lluvias intensas, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizo en distintos sectores.

Según el último reporte, el sistema de tormentas se desplaza sobre la región con núcleos de fuerte actividad, lo que podría generar condiciones adversas en cortos períodos de tiempo.

17 MAR | 13:25h %u26C8%uFE0F Avanzan tormentas de variada intensidad hacia el AMBA. Se prevén lluvias fuertes y ráfagas, con probabilidad de granizo chico. %u27A1%uFE0F pic.twitter.com/UIKJ0aQ4us — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 17, 2026

Desde el organismo recomendaron mantenerse atentos a nuevas actualizaciones, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y afectar la circulación y las actividades al aire libre. Por ello:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.