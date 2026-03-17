Urgente: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 21 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes para este martes 17 de marzo que alcanza a once provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica naranja por tormentas en el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y el sur de La Rioja.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes, lluvias y vientos en varias regiones del país (Imagen captura).

A su vez, confirmó una alerta naranja por lluvias en el noroeste de Neuquén y en Tierra del Fuego. "En el área se estiman precipitaciones fuertes y acumulados entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas. Además, se prevén lluvias persistentes con valores de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual", destacó.

En paralelo, se emitió una alerta amarilla por tormentas en el sudoeste y noreste de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el norte de Córdoba, el este de La Rioja, el sudeste de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, el este de Jujuy, Chaco y el este de Formosa.

"En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 25 y 50 milímetros", confirmaron.

En esta jornada, rige una alerta amarilla por lluvias se extiende al sudoeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén y el sur de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros y posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas.

Por su parte, en las últimas horas, se lanzó una alerta amarilla por viento en el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén, Chubut y Santa Cruz. "En esa área se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora", señaló el SMN.

Asimismo, se registró una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza, donde se esperan ráfagas con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora. El organismo recalcó que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este martes se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y no se descartan tormentas aisladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima llegará hasta los 30°C.