Más de 25 localidades bajo alerta meteorológica naranja por tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento: ¿Cuáles son?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta meteorológica naranja que tendrá lugar en las próximas horas en, al menos, 25 localidades de nuestro país: es por fuertes tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El organismo especializado en el clima precisó en su sistema de Alerta Temprana (AT) que las localidades afectadas por este fenómeno, que tendrá lugar este lunes 16 de marzo, corresponden a la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son las localidades afectadas por fuertes tormentas?

Al menos 25 localidades bonaerenses están afectadas por una alerta meteorológica amarilla por tormentas que tendrán lugar en las próximas horas.

Las que están incluidas en el sistema AT del Servicio Meteorológico Nacional son Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Centro de Lobería, Costa de General Pueyrredón, Costa de Lobería, Costa de Mar Chiquita, Costa de Necochea, Costa de San Cayetano, Costa de Tres Arroyos, General Alvarado, General La Madrid, Laprida, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos, Olavarría, Rauch, Tapalqué, Zona baja de Benito Juárez, Zona baja de Tandil, Zona serrana de Benito Juárez, Zona serrana de Lobería, Zona serrana de Necochea y Zona serrana de Tandil.

Estas son las zonas afectadas.

Para estas áreas se prevén "tormentas fuertes, algunas localmente severas". "Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h", recalca la entidad.

Y agrega: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

El organismo del clima completa con una serie de recomendaciones para las zonas afectadas. Estas son:

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.



