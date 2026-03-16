Urgente: llegan fuertes tormentas a Buenos Aires, ¿cuándo "se cae el cielo" y baja la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un inicio de semana muy inestable en el clima en Buenos Aires, con la llegada de una gran "TATORMEN" que durará varias horas e incluso días. Estará acompañada de ráfagas fuertes y un posterior descenso de temperatura que se hará sentir desde el miércoles.

Según el pronóstico oficial, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense tendrá un comienzo con lluvias y viento, seguido por varios días más frescos y con mejores condiciones.

Llega la "TATORMEN" a Buenos Aires y baja la temperatura

Este lunes se presenta con lluvias y tormentas durante gran parte del día. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre 10 y 70 por ciento. La temperatura irá de 24 a 29 grados y se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El martes continuará la inestabilidad, con la llegada de la "TATORMEN" durante la mañana, la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia se ubicarán entre 10 y 70 por ciento. La mínima será de 20 grados y la máxima de 26 grados. Además, se anuncian ráfagas más intensas que podrían llegar a entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Llega la "TATORMEN" a Buenos Aires.

El miércoles mejorará el tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias. La temperatura descenderá de forma marcada, con una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. Ya el jueves continuará estable, con cielo algo nublado y temperaturas entre 18 y 24 grados.

El viernes se mantendrán condiciones similares, con mínima de 21 grados y máxima de 25 grados, sin lluvias relevantes.

Ya el fin de semana, el sábado contará con una temperatura que volverá a subir levemente. Se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados, con cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el domingo continuará el tiempo estable, con ambiente fresco por la mañana. La temperatura oscilará entre 16 y 24 grados.