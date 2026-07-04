Del frío polar al regreso de las lluvias: cómo estará el clima en Buenos Aires el fin de semana y los próximos días

El invierno se hace sentir con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero los próximos días llegarán acompañados de un cambio brusco en las condiciones del clima.

Quienes tengan planes al aire libre para este fin de semana deberán prestar especial atención al pronóstico extendido, ya que se espera el regreso de las lluvias en combinación con un marcado sube y baja de las temperaturas.

Fin de semana: de la helada del sábado a las lluvias del domingo









El fin de semana se presentará completamente dividido en dos condiciones climáticas opuestas, ideal para organizar actividades bajo techo de cara al segundo día.

Sábado 4: frío extremo y neblinas

La jornada de este sábado estará marcada por un ambiente rigurosamente frío, ideal para quedarse en casa o salir muy abrigados.

Temperaturas: la temperatura mínima tocó los 0 grados , registrándose heladas suburbanas, mientras que la máxima apenas llegará a los 11 grados por la tarde.

Cielo y condiciones: durante la mañana se registran fuertes neblinas que reducirán la visibilidad. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a nublado hacia la noche, pero sin probabilidad de precipitaciones (0%). Los vientos predominarán del sector oeste.

Domingo 5: cielo mayormente nublado y regreso de las lluvias

El domingo el escenario cambiará de forma drástica. Aunque la masa de aire frío cederá levemente en la mañana, el mal tiempo se volverá el gran protagonista en Buenos Aires.

Temperaturas: se espera un leve ascenso de la mínima, que se ubicará en los 7 grados , mientras que la máxima rozará los 12 grados .

El foco del día: el cielo amanecerá mayormente nublado y la inestabilidad irá en aumento de forma paulatina. Hacia la tarde y la noche, se activará una alerta por lluvias y chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70%. Se recomienda salir con paraguas y conducir con extrema precaución por el asfalto mojado.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el tiempo la próxima semana?





Tras el paso del frente lluvioso del domingo, la próxima semana comenzará con mejoras graduales y un paulatino incremento de las temperaturas máximas, ideal para la semana corta debido al feriado y al día no laborable.

Lunes 6: mejora el tiempo pero sigue el frío

El inicio de la semana laboral mantendrá el ambiente invernal, aunque con el cese de las lluvias estables.

Temperaturas: una mínima de 6 y una máxima de 13 grados .

Condiciones: el cielo estará mayormente nublado durante las primeras horas del día (con una baja probabilidad de lloviznas aisladas de entre el 0% y 10%), mejorando hacia la tarde y la noche con nubosidad en disminución.

Martes 7 y miércoles 8: las tardes más templadas de la semana

A mitad de semana, el viento rotará y permitirá un respiro térmico por las tardes, con presencia de sol.

Martes 7: la mañana será helada con una mínima de 3 grados , pero la tarde se tornará agradable con una máxima de 16 grados y cielo algo nublado.

Miércoles 8: será el día más cálido del período. La temperatura oscilará entre los 6 de mínima y los 17 grados de máxima, con excelentes condiciones y cero chances de lluvias.

Jueves 9 de julio: el clima para el feriado

Para quienes estén planeando reuniones familiares por el Día de la Independencia, las condiciones meteorológicas serán favorables.

Temperaturas: se prevé una jornada agradable con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados .

Condiciones: el cielo lucirá parcialmente nublado, sin amenazas de lluvia, permitiendo disfrutar del día de descanso sin inconvenientes.

Viernes 10: leve descenso térmico

Para cerrar la semana, el viento volverá a rotar desde el cuadrante sur/sudoeste, provocando un leve retroceso en los termómetros.

Temperaturas: la mínima se mantendrá alta en 9 grados, pero la máxima descenderá hasta los 13, acompañada de un cielo que irá de parcial a mayormente cubierto.