Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 3 de julio
El SMN indicó que la temperatura máxima en en el Área Metropolitana será de 10 grados.
El Servicio Meterológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y mucho frío: la temperatura mínima prevista será de -1 grados y la máxima de 10 grados.
El sábado seguirá algo nublado, con temperaturas de entre 3 y 11 grados, con viento del suroeste rotando hacia el este.
El domingo aumentará la nubosidad y por la noche podrían registrarse algunas lluvias aisladas. El termómetro oscilará entre los 7 y los 12 grados.