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Viernes, 3 de julio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 3 de julio

El SMN indicó que la temperatura máxima en en el Área Metropolitana será de 10 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meterológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado y mucho frío: la temperatura mínima prevista será de -1 grados y la máxima de 10 grados.

El sábado seguirá algo nublado, con temperaturas de entre 3 y 11 grados, con viento del suroeste rotando hacia el este.

El domingo aumentará la nubosidad y por la noche podrían registrarse algunas lluvias aisladas. El termómetro oscilará entre los 7 y los 12 grados.

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