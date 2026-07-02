¿Buenos Aires bajo nieve? Qué condiciones deben darse para que ocurra este viernes

La posibilidad de que vuelva a nevar en Buenos Aires siempre despierta expectativa, sobre todo después de lo ocurrido en Mar del Plata. Aunque es un fenómeno poco frecuente, especialistas explican que determinadas condiciones podrían hacer que vuelva a ocurrir.

La duda volvió a aparecer después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó días de frío extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias. Ese pronóstico hizo que muchas personas recordaran la histórica nevada de julio de 2007.

En la Argentina, la nieve es algo común durante el invierno en la Patagonia y también en varias zonas de la cordillera, como Mendoza. En esas regiones, las bajas temperaturas hacen que este tipo de fenómenos ocurra con mucha más frecuencia.

En cambio, en Buenos Aires la nieve es muy poco habitual. Para que vuelva a caer, tienen que darse varias condiciones al mismo tiempo, algo que sucede en muy pocas oportunidades y mantiene viva la ilusión de quienes quieren vivir una jornada de ese estilo.

Las tres condiciones que deben darse para que nieve en Buenos Aires

Para que la nieve vuelva a aparecer en Buenos Aires no alcanza con una ola de frío. Los especialistas coinciden en que deben combinarse tres factores al mismo tiempo: temperaturas muy bajas, suficiente humedad en la atmósfera y precipitaciones.

El primer requisito es el ingreso de una masa de aire polar lo suficientemente intensa y persistente. Ese frío no solo tiene que sentirse en la superficie, sino también en las capas más altas de la atmósfera. Si eso no ocurre, los copos pueden derretirse antes de llegar al suelo y convertirse en lluvia.

Con la llegada del frío extremo a Buenos Aires, muchos se preguntan si podría caer nieve en los próximos días (Estados Unidos - archivo).

El segundo factor es la humedad. Para que se formen nubes capaces de producir nieve, tiene que haber suficiente vapor de agua y posibilidades de precipitaciones. Si el pronóstico anuncia temperaturas muy bajas, pero no se esperan lluvias ni nevadas, las chances de ver caer copos prácticamente desaparecen.

Por último, la temperatura cerca del suelo también juega un papel fundamental. Los valores deben ubicarse alrededor de los 0 °C o incluso por debajo para que la nieve no se derrita durante el descenso.

Además, es importante que el viento no modifique esas condiciones ni haga ingresar aire más templado, ya que eso puede impedir que el fenómeno llegue a producirse.

Qué dice el pronóstico

Los próximos días estarán marcados por un fuerte descenso de la temperatura en Buenos Aires. Según las previsiones meteorológicas, las máximas rondarán entre los 13 y los 14 grados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los 0 grados e incluso alcanzar cifras negativas en algunas madrugadas.

Sin embargo, el frío por sí solo no alcanza para que nieve. Los pronósticos actuales no anticipan lluvias ni otras precipitaciones, un factor indispensable para que puedan formarse copos y llegar al suelo.

Por ahora, la posibilidad de una nevada en el AMBA sigue siendo muy baja. Los especialistas recomiendan seguir de cerca la evolución del tiempo, ya que cualquier cambio en el ingreso de aire frío, la humedad o las precipitaciones podría modificar el panorama.