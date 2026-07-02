Cayó nieve en Mar del Plata y en otras ciudades bonaerenses y del Interior: las mejores imágenes

El invierno se hizo presente que nunca en varias regiones de nuestro país, donde se registraron no solamente bajas temperaturas sino la presencia de la nieve, como en el caso de la ciudad de Mar del Plata, cuyo fenómeno le dio "un color especial".

Minutos antes de las 8 de este jueves, el termómetro marcó -1 grado y -3,4 de sensación térmica en la ciudad balnearia, y el pronóstico prevé una máxima que apenas alcanzará los 7°C, acompañada por lluvias durante gran parte del día.

El punto culmine de la jornada llegó entrada la mañana, cuando las precipitaciones se trasladaron de forma directa a la costa atlántica. Los marplatenses que iniciaban su rutina diaria se encontraron con una sorpresa mayúscula: intensos copos de nieve comenzaron a caer sobre las calles del centro, plazas y playas de la ciudad.

Si bien en los sectores costeros la acumulación suele ser efímera debido a la salinidad y temperatura de la arena, la visibilidad de los copos cayendo con claridad frente al mar desató una verdadera revolución. El SMN anticipa que el ambiente continuará gélido durante el resto del día, consolidando a este jueves como una jornada que quedará guardada en las páginas de la historia climática de la región.

Otras regiones donde cayó nieve





Además de la "ciudad feliz", otras localidades de la provincia de Buenos Aires también disfrutaron de la presencia de la nieve y entre ellas se encuentran Tres Arroyos, Sierra de los Padres, Carlos Torquinst o Necochea.

Por otra parte, la caída de nieve se inició en las provincias de Mendoza y San Juan, extendiéndose durante la madrugada hacia las zonas altas de las sierras de Córdoba, con registros destacados en localidades como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita.

En el interior de la provincia de Buenos Aires cayó abundante nieve (X).

Asimismo, el norte argentino reportó acumulaciones en los valles tucumanos, principalmente en Tafí del Valle.





De acuerdo con las previsiones meteorológicas, no se descarta que estas ciudades costeras registren nevadas en el transcurso de las próximas horas, debido a que las marcas térmicas oscilan en un rango crítico de entre 1 y 2 grados.

En varias regiones del país también se sintió la nieve (X):

Monitoreo ante el descenso térmico





Ante a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso para este jueves un alerta amarillo por frío extremo que compromete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a un total de 17 provincias, entre las que se encuentran Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La Patagonia se tiñó de blanco (X).

Recomendaciones para protegerse del frío

Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir bebidas calientes y mantenerse bien hidratado.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables ante este tipo de eventos meteorológicos.



