A sacar poncho, bufanda y paraguas: qué día hará 0 grados y cuándo habrá lluvias

El frío extremo seguirá marcando el ritmo de los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde continúa vigente la alerta amarilla por bajas temperaturas y se espera una mínima de 0 grados y altas probabilidades de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó los datos del clima y remarcó que el ingreso de aire polar mantendrá registros térmicos muy bajos, al menos, hasta el fin de semana.

Las mañanas más frías se darán entre el jueves y el viernes, cuando los valores mínimos rondarán apenas 1 grado. Incluso, en algunas zonas puntuales del conurbano podrían registrarse marcas cercanas a los 0 °C debido a las intensas heladas previstas para el inicio de cada jornada.

Para este jueves se espera un día con cielo parcialmente nublado durante la tarde. La temperatura oscilará entre 1 y 10 grados, por lo que será necesario reforzar el abrigo desde temprano y durante gran parte del día.

Las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios el viernes. El pronóstico indica una mínima de 1 grado y una máxima de 11 °C, acompañadas por fuertes heladas matinales.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fin de semana mostrará un leve ascenso térmico, aunque el ambiente continuará siendo frío. Para el sábado se anuncian 6 grados de mínima y 13 de máxima, con abundante nubosidad a lo largo de la jornada.

En cuanto al domingo, será el día con mayores probabilidades de precipitaciones. El SMN anticipa una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13, mientras que la chance de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40%.