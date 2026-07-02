Alerta por frío extremo en Buenos Aires, con -1 grados y algunas lluvias: ¿Cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una semana con frío intenso en Buenos Aires, marcada por temperaturas bajo cero, mañanas heladas y varios días de tiempo estable. Además, hacia el cierre del período volverán las lluvias.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá un comienzo con características plenamente invernales y una mejora gradual de las temperaturas antes del regreso de las precipitaciones.

Mínima de -1 grado y lluvias previstas para el domingo

El viernes 3 será el día más frío del período. La temperatura mínima descenderá hasta los -1 grado, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

El sábado 4 continuará el ambiente muy frío. La mínima será de 3 grados y la máxima llegará a 13 grados, con buenas condiciones meteorológicas durante toda la jornada.

El domingo 5 cambiará el panorama. Se espera una baja probabilidad de lluvias durante la mañana (0 a 10 por ciento), que aumentará hacia la tarde con chances de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento. La temperatura oscilará entre 9 y 13 grados.

El lunes 6 volverá el tiempo estable. La mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

El martes 7 continuará la recuperación térmica. La temperatura irá de 5 a 17 grados, con cielo mayormente despejado y condiciones estables.

El miércoles 8 mantendrá el buen tiempo, con una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados, bajo cielo parcialmente nublado.