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Jueves, 2 de julio de 2026

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CAMBIO

El Gobierno designó al científico Pedro Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional

Reemplazará a Antonio José Mauad, quien lideró durante los últimos meses una reestructuración del organismo, caracterizada por un fuerte ajuste presupuestario y despidos.

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El Gobierno de Javier Milei designó al científico Pedro Di Nezio como nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) después de la renuncia a ese cargo de Antonio José Mauad, quien lideró durante los últimos meses una reestructuración del organismo, caracterizada por un fuerte ajuste presupuestario y despidos.

El nombramiento fue informado por el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que precisó que "Di Nezio es meteorólogo y oceanógrafo físico con más de dos décadas de trayectoria en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos". 

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La cartera detalló que el trabajo del científico se centró "en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el estudio de fenómenos de alto impacto como 'El Niño', 'La Niña', sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos". 

El Ministerio de Defensa agregó que la "incorporación (de Di Nezio) al frente del SMN representa un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

La cartera, además, remarcó la importancia del SMN, que atravesó una situación crítica debido a una combinación de fuertes recortes presupuestarios y la no renovación de contratos del personal, enmarcada en la política de ajuste del Gobierno.

"El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estratégico dentro del sistema de defensa del país. La información meteorológica precisa y oportuna es un componente necesario para la planificación y ejecución de operaciones militares", sostuvo el Ministerio de Defensa.

La cartera añadió que la  designación de Di Nezio "se inscribe en la decisión del presidente Javier Milei de modernizar el Estado, fortaleciendo sus organismos científico-técnicos y optimizando los recursos públicos". 

Por último, indió que, bajo la conducción del científico, "el SMN profundizará una agenda que incluye la incorporación de tecnología de vanguardia, la mejora de procesos internos y el desarrollo de servicios de mayor calidad".

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