Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por frío extremo, vientos y viento zonda en Buenos Aires y otras 20 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes 3 de julio una alerta naranja por frío extremo y alertas amarillas por frío extremo, vientos y viento zonda para 21 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta naranja por frío extremo en sectores de la provincia de Buenos Aires.

Hay alertas naranja y amarilla por frío extremo en varias provincias (Imagen captura).

Además, hay una alerta amarilla por frío extremo que afectará a zonas de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.

A su vez, rige una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Tucumán.

"El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad", indicó.

En tanto, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por viento zonda para el centro de La Rioja, una zona del norte de San Juan, una zona del centro de Catamarca, un sector del noroeste de Tucumán y una zona del centro de Salta.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda en distintas zonas del país (Imagen captura).

"El área puede ser afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo algo nublado y con heladas en algunas zonas. Durante el resto de la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de -1 grados y la máxima alcanzará los 10°C.