Tras el frío extremo, vuelven las lluvias a Buenos Aires durante el fin de semana: ¿Desde qué momento?

Después de varios días de frío intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura mínima de -1 grados este viernes 3 de julio, el pronóstico anunció el regreso de las lluvias, previstas para el fin de semana.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización del clima. Si bien el frío se mantendrá el "finde", las temperaturas ya no serán tan extremas como las registradas durante este día, la jornada más fría del año hasta el momento.

Para el sábado se espera un día fresco, mayormente nublado y con viento leve, sin probabilidades de lluvia. En cambio, el domingo 5 de julio el panorama cambiará y aumentarán las chances de precipitaciones. A continuación, el detalle del pronóstico.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

Sábado

El sábado 4 de julio se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 11 grados, sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico.

El viento soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana llegará desde el sudoeste y, con el correr de las horas, rotará hacia el este. Será un día frío, aunque estable, con pocas chances de que aparezca el sol.

Clima para el sábado 4 de julio de 2026 (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Domingo

El panorama cambiará el domingo 5 de julio. La jornada estará mayormente nublada y, hacia la tarde, volverán las lluvias. Durante la madrugada y la mañana se espera una temperatura mínima de 7 grados, todavía sin precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias aisladas comenzarían a partir de las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70%, con vientos del sur de entre 7 y 12 kilómetros por hora y una temperatura de 12 grados.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires el domingo 5 de julio (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por su parte, el sitio especializado Meteored prevé lluvias débiles desde las 14 y durante buena parte de la tarde y la noche. Además, anticipa temperaturas de entre 8 y 9 grados, acompañadas por un alto nivel de humedad.

De acuerdo con ese mismo pronóstico, el período con mayor probabilidad de lluvia será entre las 19 y las 21, cuando las chances de precipitaciones rondarán el 60% y la humedad superará el 90%.

Por el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes. Las precipitaciones previstas serían de intensidad débil, aunque podrían extenderse durante varias horas.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Para el lunes, el pronóstico anticipa una mejora en las condiciones. El SMN prevé una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13 grados, con cielo parcialmente nublado y humedad todavía elevada, pero sin chances de lluvias.