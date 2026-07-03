Urgente: más de 20 localidades bajo alerta meteorológica naranja por frío extremo, ¿se viene la nieve?

Después de varios días marcados por el progresivo descenso de las temperaturas, el frío extremo llegó a la provincia de Buenos Aires y promete afectar a decenas de municipios durante las próximas horas.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y advirtió que las condiciones previstas representan un riesgo moderado a alto para la salud, incluso en personas sanas.

En este contexto, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, limitar la exposición al aire libre durante las horas de menor temperatura y prestar especial atención a los grupos considerados de mayor riesgo.

Frío extremo: emiten alerta naranja para estas localidades bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por temperaturas extremadamente frías para distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan registros por debajo de los 0°.

La advertencia comprende los partidos de Balcarce, General Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Maipú, General Guido, Ayacucho, Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo, Pila, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

El mapa del SMN identifica los partidos bonaerenses alcanzados por la alerta naranja debido a las temperaturas extremas de frío.

De acuerdo con el organismo, esta advertencia significa que las temperaturas extremas pueden resultar muy peligrosas, incluso para personas que no presentan problemas de salud.

El riesgo aumenta en adultos mayores, bebés, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden sufrir complicaciones si permanecen expuestos al frío durante períodos prolongados.

El pronóstico extendido anticipa que el ambiente muy frío continuará durante los próximos días, con mínimas muy bajas en gran parte de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan limitar la exposición a las bajas temperaturas, utilizar varias capas de ropa, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y prestar especial atención a quienes integran los grupos de mayor vulnerabilidad.

También aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional porque es posible que haya nuevas actualizaciones del pronóstico.



