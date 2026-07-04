Ola polar: estas fueron las localidades más frías del país
El Servicio Meteorológico Nacional difundió el ranking de las localidades con las temperaturas más bajas de Argentina. Una descendió hasta los -9,2°C y hubo 37 puntos que amanecieron bajo cero.
La intensa ola polar que atraviesa gran parte del territorio argentino continúa dejando registros extremos y ya encendió las alarmas de los especialistas.
Durante la mañana de este sábado 4 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que 37 localidades registraron temperaturas inferiores a los 0°C, consolidando una de las jornadas más frías del invierno.
Del sur al AMBA: estas fueron las localidades más frías del país durante la mañana
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 6 y las 12, la localidad más fría del país fue Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, donde el termómetro descendió hasta los -9,2°C a las 9 de la mañana.
Además del intenso frío, la ciudad presentó una humedad del 97%, un valor muy elevado que contribuyó a que la sensación térmica fuera aún más baja y aumentará la sensación de incomodidad al permanecer al aire libre.
El segundo puesto del ranking fue para Uspallata, en Mendoza, con -7°C, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Esquel, en Chubut, donde se registraron -6,5°C durante la mañana.
El ranking de marcas más bajas también aparecieron El Bolsón (-6,3°C), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (-6,2°C), Malargüe (-6°C), Azul (-5,4°C), Coronel Suárez (-5,1°C), Bahía Blanca (-4,8°C) y Río Grande (-4,8°C), reflejando que el aire polar afectó tanto a la Patagonia como a la región pampeana.
El informe del SMN también mostró que otras localidades amanecieron con temperaturas extremadamente bajas. Entre ellas se destacaron Tandil (-4,7°C), San Carlos de Bariloche (-4,3°C), Las Flores (-4°C), Villa Gesell (-3,4°C), Junín (-3°C), Mar del Plata (-3°C) y Chapelco, en Neuquén, con -2,8°C.
En la provincia de Buenos Aires también se registraron valores negativos en José María Ezeiza, La Plata, Moreno, Merlo, Morón, Campo de Mayo, Dolores, 9 de Julio, Pigüé y Tres Arroyos, entre otras localidades.
La Patagonia volvió a concentrar gran parte de las temperaturas más extremas con registros bajo cero en Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Maquinchao, Viedma y Ushuaia, mientras que en el Litoral también hubo marcas negativas en Concordia y Gualeguaychú, ambas en Entre Ríos.
Los registros corresponden a las mediciones oficiales realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional durante la franja horaria comprendida entre las 6 y las 12.
Las bajas temperaturas continúan siendo protagonistas de este comienzo de julio y obligan a extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día.
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