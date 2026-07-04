Ola polar: estas fueron las localidades más frías del país

La intensa ola polar que atraviesa gran parte del territorio argentino continúa dejando registros extremos y ya encendió las alarmas de los especialistas.

Durante la mañana de este sábado 4 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que 37 localidades registraron temperaturas inferiores a los 0°C, consolidando una de las jornadas más frías del invierno.

Del sur al AMBA: estas fueron las localidades más frías del país durante la mañana

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 6 y las 12, la localidad más fría del país fue Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, donde el termómetro descendió hasta los -9,2°C a las 9 de la mañana.

Además del intenso frío, la ciudad presentó una humedad del 97%, un valor muy elevado que contribuyó a que la sensación térmica fuera aún más baja y aumentará la sensación de incomodidad al permanecer al aire libre.

Perito Moreno encabezó el ranking del Servicio Meteorológico Nacional al registrar la temperatura más baja del país durante la mañana del sábado.

El segundo puesto del ranking fue para Uspallata, en Mendoza, con -7°C, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Esquel, en Chubut, donde se registraron -6,5°C durante la mañana.

El ranking de marcas más bajas también aparecieron El Bolsón (-6,3°C), Ciudad Jardín Lomas del Palomar (-6,2°C), Malargüe (-6°C), Azul (-5,4°C), Coronel Suárez (-5,1°C), Bahía Blanca (-4,8°C) y Río Grande (-4,8°C), reflejando que el aire polar afectó tanto a la Patagonia como a la región pampeana.

La ola polar continúa dejando temperaturas extremas en distintas regiones del país y mantiene al frío como protagonista del inicio de julio.

El informe del SMN también mostró que otras localidades amanecieron con temperaturas extremadamente bajas. Entre ellas se destacaron Tandil (-4,7°C), San Carlos de Bariloche (-4,3°C), Las Flores (-4°C), Villa Gesell (-3,4°C), Junín (-3°C), Mar del Plata (-3°C) y Chapelco, en Neuquén, con -2,8°C.

En la provincia de Buenos Aires también se registraron valores negativos en José María Ezeiza, La Plata, Moreno, Merlo, Morón, Campo de Mayo, Dolores, 9 de Julio, Pigüé y Tres Arroyos, entre otras localidades.

El ranking elaborado con datos del Servicio Meteorológico Nacional muestra las 37 localidades que registraron temperaturas bajo cero durante la mañana del sábado.

La Patagonia volvió a concentrar gran parte de las temperaturas más extremas con registros bajo cero en Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Maquinchao, Viedma y Ushuaia, mientras que en el Litoral también hubo marcas negativas en Concordia y Gualeguaychú, ambas en Entre Ríos.

Los registros corresponden a las mediciones oficiales realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional durante la franja horaria comprendida entre las 6 y las 12.

Las bajas temperaturas continúan siendo protagonistas de este comienzo de julio y obligan a extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día.

El ranking del SMN refleja la magnitud de la ola polar que atraviesa el país y el impacto del frío en decenas de ciudades.

Consejos para afrontar las bajas temperaturas

Vestirse en capas para conservar mejor el calor corporal.

Cubrir cabeza, cuello, manos y pies al salir al exterior.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir bebidas calientes y mantenerse hidratado.

Ventilar los ambientes algunos minutos al día para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Si es posible, evitar actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana.