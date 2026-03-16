Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes y viento zona para este lunes 16 de marzo que alcanza a once provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica naranja por tormentas rige en zonas del centro, el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba y en el norte de La Pampa.

"En esta área se pueden registrar tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que podrían superarse de forma puntual", señaló.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes y viento zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN emitió alerta naranja por lluvias en el oeste de Neuquén, el sudoeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. "El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas no se descarta la probabilidad de nevadas aisladas", destacó.

En tanto, durante esta jornada se lanzó una alerta naranja por viento zonda en el sur de Mendoza. Además, hay alerta amarilla por viento zonda en el sur de San Juan y el norte de Mendoza.

"El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó.

Por su parte, se confirmó una alerta amarilla por tormentas que afecta una zona del este de la provincia de Buenos Aires, este de Río Negro, La Pampa, el centro y este de Mendoza, San Luis, el sur de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de San Juan y el sur de La Rioja.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", advirtieron.

Asimismo, hay una alerta amarilla por viento en el oeste de Mendoza, Neuquén, el centro de Río Negro y el centro y norte de Chubut. "En el área se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora".

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este lunes espera un ambiente agradable a caluroso, con cielo algo a parcialmente nublado y no se descartan tormentas aisladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 24°C y la máxima llegará hasta los 32°C.