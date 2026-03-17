Aumento y bono de marzo para jubilados de ANSES: ¿Quiénes reciben su pago este martes 17?

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa su curso este martes 17 de marzo, en una semana marcada por la expectativa de los beneficiarios de la mínima.

Con el aumento por movilidad ya aplicado, los jubilados y pensionados buscan confirmar la acreditación de sus haberes antes del inicio del fin de semana largo que alterará la actividad bancaria.

La prioridad de pago sigue el orden del último número del documento de identidad. Además, el monto se incrementará tras la suma del bono extraordinario.

Martes 17 de marzo: ¿Qué jubilados cobran con aumento y bono?





Tal como lo informó la ANSES, este martes 17 de marzo cobran los:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 6.

Jubilados y cobros de marzo: ¿Cuáles son las fechas oficiales?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo .

. DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 17 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo