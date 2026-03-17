Urgente: alerta amarilla por tormentas, ¿cuándo deja de llover y cómo sigue el clima?

Después de varios días sin lluvias y condiciones estables en distintas regiones del país, el pronóstico mantiene advertencias meteorológicas que abarcan una extensa franja del territorio.

Las previsiones indican que las tormentas seguirán afectando principalmente al centro y norte de la Argentina, aunque con una tendencia a mejorar gradualmente a medida que el sistema avance durante las próximas horas.



Alerta amarilla por tormentas: cuándo mejora el tiempo en gran parte del país



Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo seguirá la lluvia

Una advertencia meteorológica rige en gran parte de la Argentina por la presencia de lluvias y tormentas que afectan especialmente a las regiones del centro y norte del país.

El fenómeno se desarrolla en medio de condiciones de inestabilidad que provocan precipitaciones, ráfagas de viento y actividad eléctrica en distintas provincias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia de nivel amarillo se extiende en un amplio corredor que va desde el centro del territorio hacia el norte.

Este tipo de aviso implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que, si bien no suelen representar riesgos extremos, pueden generar complicaciones temporarias como anegamientos, reducción de visibilidad y dificultades en la circulación.

Las zonas marcadas corresponden a las regiones donde rige la advertencia meteorológica emitida por el organismo oficial.

Las áreas alcanzadas por la advertencia incluyen el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, una región que también abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires y localidades de la franja costera bonaerense. Allí se prevé el desarrollo de tormentas que podrían presentarse con intensidad variable a lo largo de la jornada.

El fenómeno también impacta en el Litoral argentino, con advertencias vigentes en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, donde las condiciones de inestabilidad podrían generar lluvias persistentes y períodos de tormentas aisladas.

En la región central del país, el aviso alcanza a Córdoba, con excepción de su sector norte, y también al norte de San Luis, zonas donde el pasaje de sistemas inestables podría provocar precipitaciones acompañadas por ráfagas de viento.

Lluvias y condiciones inestables en distintas regiones del país.

Más hacia el noroeste, la advertencia incluye áreas del sur de La Rioja y del sur de Catamarca, además de Tucumán y Santiago del Estero, provincias donde se espera el desarrollo de tormentas de variada intensidad durante el período de vigencia del aviso.

Finalmente, el sistema también afecta al norte argentino, con sectores de Salta -desde el centro hacia el este- y el este de Jujuy bajo advertencia meteorológica.

Según los pronósticos oficiales, estas condiciones tenderán a mejorar de manera gradual a medida que el sistema de inestabilidad avance y se desplace hacia el noreste del país, lo que permitirá una mejora progresiva del tiempo en las regiones afectadas.

En tanto, las temperaturas se mantendrán templadas y el cielo comenzará a presentar períodos de nubosidad variable, marcando el fin del episodio de inestabilidad que afectó a amplias áreas del territorio.

Consejos ante tormentas

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Circular con precaución en rutas y calles por posibles anegamientos.

Retirar objetos que puedan volarse en balcones o patios.

Desconectar artefactos eléctricos ante descargas intensas.



