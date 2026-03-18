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Miércoles, 18 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 18 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que se registren vientos del sudeste.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé que se registren vientos del sudeste.

El jueves la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados, con cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste.

El viernes la mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte. No se esperan lluvias.

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