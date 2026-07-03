Jurado popular declaró culpable al expolicía que asesinó a su expareja y a su pareja en Gutiérrez

Un jurado popular declaró este jueves culpable al exintegrante de la Policía Bonaerense acusado de asesinar a su expareja y a la pareja de la mujer en un doble crimen ocurrido el 6 de noviembre de 2021 en la localidad de Gutiérrez.

El veredicto, que fue por unanimidad, fue emitido por los doce integrantes del jurado tras el desarrollo del juicio oral, quienes encontraron al imputado responsable de ambos homicidios.

La pena será definida el próximo martes durante la audiencia de cesura que encabezará la jueza Desirée De Líbano Elorrieta, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4. Por las calificaciones legales que pesan sobre el acusado, la condena prevista es la de prisión perpetua.

Según se reconstruyó durante el debate, el hecho ocurrió cerca de las 15.20 sobre la calle 416, a pocos metros del Camino Centenario. Las víctimas se encontraban dentro de un automóvil cuando fueron sorprendidas por el acusado, quien llegó al lugar a bordo de una camioneta y abrió fuego con su arma reglamentaria.

Ambos intentaron escapar descendiendo del vehículo, pero fueron alcanzados por los disparos.

El hombre murió horas más tarde en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui como consecuencia de las heridas sufridas. La mujer, en tanto, permaneció internada durante 37 días en estado crítico y falleció el 13 de diciembre de 2021.

El jurado consideró al acusado culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género y cometido con arma de fuego por el asesinato de su expareja. Además, lo declaró responsable por el delito de homicidio agravado por alevosía y cometido con arma de fuego por el crimen de la pareja de la mujer.

Con el veredicto de culpabilidad ya establecido, el Tribunal deberá definir la pena durante la audiencia prevista para el próximo martes, aunque las figuras penales por las que fue condenado contemplan como única sanción la prisión perpetua.