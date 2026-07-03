Frío extremo: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle en Quilmes

Ante la continuidad de la ola polar y el pronóstico de nuevas jornadas con temperaturas extremas, el Municipio de Quilmes reforzó las acciones de asistencia destinadas a personas en situación de calle con el objetivo de reducir los riesgos que generan las bajas temperaturas.

La medida se implementa en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por frío para gran parte del país y anticipó que este viernes podría registrarse la jornada más fría del año.

Desde la comuna informaron que los equipos municipales realizan recorridas permanentes en distintos puntos del distrito para detectar situaciones de vulnerabilidad y brindar acompañamiento a quienes permanecen en la vía pública.

El operativo contempla la entrega de alimentos calientes, abrigo, alojamiento transitorio, atención médica y un trabajo articulado con distintas instituciones y organizaciones para dar respuesta a las necesidades de las personas asistidas.

Asimismo, el Municipio convocó a los vecinos a colaborar informando sobre personas que se encuentren viviendo en la calle y puedan requerir ayuda. Para ello, se encuentra habilitada la línea del Centro de Emergencias Quilmes 147, a través del teléfono 0800-999-5656, desde donde se activa el protocolo de intervención.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer la asistencia durante las noches y madrugadas, cuando las bajas temperaturas representan un mayor riesgo para quienes permanecen expuestos al frío.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones de frío intenso continuarán durante los próximos días, por lo que el operativo especial se mantendrá activo mientras persista la ola polar.