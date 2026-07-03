Segunda marcha por el crimen de Lautaro Servín, el joven asesinado cuando iba a la escuela

Familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos de Lautaro Servín volvieron a movilizarse para reclamar el esclarecimiento del crimen del adolescente asesinado durante un intento de robo en San Francisco Solano. La segunda marcha se realizó en la esquina de Rivadavia y Benteveo, en el partido de Almirante Brown, el mismo lugar donde ocurrió el trágico hecho que conmocionó a toda la comunidad.



Con carteles, velas y pedidos de justicia, los manifestantes recordaron al joven y renovaron el reclamo para que el responsable del homicidio sea identificado y detenido. La convocatoria estuvo marcada por el dolor de la familia, que continúa acompañando el avance de la investigación con cautela.

Lautaro fue asesinado durante la mañana del martes 23 de junio cuando se dirigía al colegio junto a su padre. Según trascendió, ambos fueron interceptados por delincuentes que circulaban en una motocicleta e intentaron asaltarlos. En medio del violento episodio, el adolescente recibió un disparo que le provocó la muerte, desatando una profunda conmoción entre sus seres queridos y los vecinos de la zona.

Mientras la causa sigue su curso, la familia aseguró que evita brindar mayores precisiones para no entorpecer el trabajo de la Justicia. "Muchas cosas concretas no tenemos todavía y no queremos entorpecer el caso. Aparentemente están detrás de los pasos del asesino, porque otra palabra no puedo decir. Y lo único que queremos es justicia para Lautaro, porque era un niño bueno, de familia. Era un chico que no salía de su casa", expresó Claudia Basoalto, abuela del adolescente.

En ese contexto, los allegados al joven insistieron en que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas concretas sobre el avance de la investigación y el castigo para el autor del crimen.