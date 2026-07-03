Ante la continuidad de la ola polar, Quilmes refuerza la asistencia a personas en situación de calle

Frente a la persistencia de las bajas temperaturas y el avance de la ola polar que afecta a gran parte del país, el Municipio de Quilmes reforzó el operativo de asistencia destinado a personas en situación de calle e instó a la comunidad a dar aviso cuando detecte a alguien que necesite ayuda.



La medida cobra especial relevancia luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiera que este viernes podría registrarse el día más frío del año y emitiera una alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte del territorio argentino, incluida la provincia de Buenos Aires.

Desde el Gobierno local recordaron que los equipos municipales trabajan durante todo el año recorriendo distintos puntos del distrito para brindar contención y activar respuestas de acuerdo con cada situación. El dispositivo incluye la entrega de comida caliente, abrigo, alojamiento temporal, asistencia médica y la articulación con organizaciones e instituciones para garantizar una atención integral.

Asimismo, se solicitó la colaboración de los vecinos para proteger a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad. En caso de observar a una persona viviendo en la calle, se recomienda comunicarse con el Centro de Emergencias Quilmes 147 llamando al 0800-999-5656, con el objetivo de activar el protocolo de asistencia.

El operativo busca prevenir las consecuencias que pueden generar las temperaturas extremas sobre la salud de las personas expuestas al frío, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando las marcas térmicas descienden con mayor intensidad.

El SMN mantiene vigente la alerta amarilla por frío para gran parte del centro y norte del país, alcanzando a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y La Pampa, en un escenario de intenso frío que continuará durante los próximos días.